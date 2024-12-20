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Під Москвою вибухнув військовий літак Ан-72 — що відомо

20 грудня 2024 10:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Москві вибухнув військовий літак Ан-72
Літак Ан-72. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Московській області на аеродромі "Остаф’єво"12 грудня стався вибух. Інцидент трапився через детонацію основної силової установки військово-транспортного літака Ан-72, який перебував у власності військово-морського флоту росії. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

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У розвідці зазначили, що орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів. 

Що відомо про літак Ан-72

Ан-72 — це військово-транспортний літак короткого злету і посадки, розроблений у 1970-х роках на Київському авіаційному заводі "Антонов". Його основна мета — транспортування вантажів, військової техніки та особового складу, а також забезпечення оперативної підтримки у важкодоступних районах.

Цей літак має унікальну конструкцію крила із встановленням двигунів на верхній частині фюзеляжу, що дозволяє створювати ефект "піддування", покращуючи злітні та посадкові характеристики. Ан-72 здатний працювати на непідготовлених аеродромах, що робить його особливо цінним у військових умовах.

Технічні характеристики Ан-72:

  • довжина: 28 метрів
  • розмах крил: 31,9 метра
  • максимальна злітна маса: 34,5 тонни
  • максимальна швидкість: 700 км/год
  • дальність польоту: до 5100 км
  • екіпаж: 5 осіб

Літак оснащений двома турбореактивними двигунами Д-36, розробленими в Україні. Саме ці двигуни стали однією з ключових особливостей Ан-72, адже забезпечували високу надійність і економічність.

Нагадаємо, розвідка розкрила подробиці щодо вибуху та пожежі на військовій частині у Новосибірську. Крім того, ГУР нещодавно назвало кількість загиблих мобілізованих росіян. 

А снайпер ГУР встановив рекорд та знищив окупанта на відстані 2069 метрів.

вибух Москва літаки Росія аеродром

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