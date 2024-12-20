В Москві вибухнув військовий літак Ан-72

Літак Ан-72. Фото: росЗМІ

У Московській області на аеродромі "Остаф’єво"12 грудня стався вибух. Інцидент трапився через детонацію основної силової установки військово-транспортного літака Ан-72, який перебував у власності військово-морського флоту росії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

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У розвідці зазначили, що орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

Що відомо про літак Ан-72

Ан-72 — це військово-транспортний літак короткого злету і посадки, розроблений у 1970-х роках на Київському авіаційному заводі "Антонов". Його основна мета — транспортування вантажів, військової техніки та особового складу, а також забезпечення оперативної підтримки у важкодоступних районах.

Цей літак має унікальну конструкцію крила із встановленням двигунів на верхній частині фюзеляжу, що дозволяє створювати ефект "піддування", покращуючи злітні та посадкові характеристики. Ан-72 здатний працювати на непідготовлених аеродромах, що робить його особливо цінним у військових умовах.

Технічні характеристики Ан-72:

довжина: 28 метрів

розмах крил: 31,9 метра

максимальна злітна маса: 34,5 тонни

максимальна швидкість: 700 км/год

дальність польоту: до 5100 км

екіпаж: 5 осіб

Літак оснащений двома турбореактивними двигунами Д-36, розробленими в Україні. Саме ці двигуни стали однією з ключових особливостей Ан-72, адже забезпечували високу надійність і економічність.

Нагадаємо, розвідка розкрила подробиці щодо вибуху та пожежі на військовій частині у Новосибірську. Крім того, ГУР нещодавно назвало кількість загиблих мобілізованих росіян.

А снайпер ГУР встановив рекорд та знищив окупанта на відстані 2069 метрів.