В Москве взорвался военный самолет Ан-72

Под Москвой взорвался военный самолет Ан-72 — что известно
В Московской области на аэродроме "Остафьево" 12 декабря произошел взрыв. Инцидент произошел из-за детонации основной силовой установки военно-транспортного самолета Ан-72, находившегося в собственности военно-морского флота России.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки.
В разведке отметили, что ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.
Что известно о самолете Ан-72
Ан-72 — это военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки, разработанный в 1970-х годах на Киевском авиационном заводе "Антонов". Его основная цель — транспортировка грузов, военной техники и личного состава, а также обеспечение оперативной поддержки в труднодоступных районах.
Этот самолет имеет уникальную конструкцию крыла с установкой двигателей на верхней части фюзеляжа, что позволяет создавать эффект "поддувания", улучшая взлетные и посадочные характеристики. Ан-72 способен работать на неподготовленных аэродромах, что делает его особенно ценным в военных условиях.
Технические характеристики Ан-72:
- длина: 28 метров
- размах крыльев: 31,9 метра
- максимальная взлетная масса: 34,5 тонны
- максимальная скорость: 700 км/ч
- дальность полета: до 5100 км
- экипаж: 5 человек
Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями Д-36, разработанными в Украине. Именно эти двигатели стали одной из ключевых особенностей Ан-72, ведь обеспечивали высокую надежность и экономичность.
Напомним, разведка раскрыла подробности взрыва и пожара на воинской части в Новосибирске. Кроме того, ГУР недавно назвало количество погибших мобилизованных россиян.
А снайпер ГУР установил рекорд и уничтожил оккупанта на расстоянии 2069 метров.
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