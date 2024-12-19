Вибухи у Росії — під Новосибірськом партизани спалили військову техніку

Горить паливозаправник. Фото: скриншот

На території військової частини в російському Новосибірську сталася пожежа. Було знищено кілька паливозаправників.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) у четвер, 19 грудня.

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Що відомо про підпал

У ГУР зазначили, що внаслідок дій руху опору в Росії знищено кілька паливозаправників.

"На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", — йдеться у повідомленні.

Розвідники додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

Раніше партизанський рух АТЕШ успішно знищив релейну шафу в Московській області. Внаслідок цього порушено логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю.

Також ми писали, що агент українського партизанського руху організував диверсію на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Завдяки цьому порушилася логістика окупантів на Запорізькому напрямку.