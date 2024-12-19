Взрывы в России — под Новосибирском партизаны сожгли военную технику

В ГУР раскрыли детали пожара в воинской части Новосибирска
На территории воинской части в российском Новосибирске произошел пожар. Было уничтожено несколько топливозаправщиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) в четверг, 19 декабря.
Что известно о поджоге
В ГУР отметили, что в результате действий представителей движения сопротивления в России уничтожены несколько топливозаправщиков.
"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", — говорится в сообщении.
Разведчики добавили, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.
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