Взрывы в России — под Новосибирском партизаны сожгли военную технику

Горит топливозаправщик. Фото: скриншот

На территории воинской части в российском Новосибирске произошел пожар. Было уничтожено несколько топливозаправщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) в четверг, 19 декабря.

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Что известно о поджоге

В ГУР отметили, что в результате действий представителей движения сопротивления в России уничтожены несколько топливозаправщиков.

"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", — говорится в сообщении.

Разведчики добавили, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

Ранее партизанское движение АТЕШ успешно уничтожило релейный шкаф в Московской области. В результате нарушена логистическая цепь между Москвой и Курской областью.

Также мы писали, что агент украинского партизанского движения организовал диверсию на административной границе Херсонской области и Крыма. Благодаря этому нарушилась логистика оккупантов на Запорожском направлении.