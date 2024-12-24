Взрыв на заводе в Турции 24 декабря — есть жертвы и раненые

Взрыв на заводе по производству взрывчатки в Турции. Фото: скриншот с видео

В Турции в селе Кавакли 24 декабря произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. По состоянию на этот момент известно о более десяти погибших, также есть раненые.

Об этом сообщает турецкое издание CNN turk.

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Взрыв на заводе в Турции 24 декабря

Губернатор провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу рассказал, что в результате взрыва на заводе есть погибшие и раненые. В регион направили много пожарных бригад.

🔴 #CANLI | Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 ölü, 3 yaralı https://t.co/OCiewgYjvt — CNN TÜRK (@cnnturk) December 24, 2024

По состоянию на данный момент известно о 12 погибших и еще троих раненых. Продолжается спасательная операция, чтобы определить сколько людей еще может находиться на заводе. Как известно, после мощного взрыва здание почти полностью обрушилось.

Отвечая на вопрос о причине взрыва Устаоглу исключил возможность саботажа и заверил, что риска повторного взрыва нет. В то же время СМИ сообщили, что взрыв произошел в цехе по производству капсул компании Zsr Explosives.

Напомним, 23 декабря, в Ростовской области на территории стратегического аэродрома раздались взрывы. Он служит базой для фронтовой авиации.

Также мы писали, что 12 декабря под Москвой разразился военный самолет Ан-72. Примерная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.