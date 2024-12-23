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У РФ вибухи на стратегічно важливому аеродромі — відео

23 грудня 2024 21:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи на аеродромі Міллерово у Ростовській області 23 грудня — відео
Вибух на аеродромі. Ілюстративне фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

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За словами Коваленка, аеродром Міллерово відіграє важливу роль для російської армії, слугуючи базою для фронтової авіації. Саме звідти здійснюються авіаудари по позиціях Сил оборони на сході та півдні України, а також забезпечується підтримка російської піхоти.

"Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії — це стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.

Раніше в столиці російської Адигеї Майкопі пролунало кілька потужних вибухів. Жителі повідомляли, що звук ішов від району місцевого аеродрому.

Також у російській Рязані було чути звуки вибухів, які пролунали у біля місцевої авіабази.

війна вибух Росія ЦПД аеродром Ростов

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