Вибухи на аеродромі Міллерово у Ростовській області 23 грудня — відео

Вибух на аеродромі. Ілюстративне фото: скриншот

У понеділок, 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

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Вибухи на аеродромі Міллерово

За словами Коваленка, аеродром Міллерово відіграє важливу роль для російської армії, слугуючи базою для фронтової авіації. Саме звідти здійснюються авіаудари по позиціях Сил оборони на сході та півдні України, а також забезпечується підтримка російської піхоти.

"Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії — це стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.

Раніше в столиці російської Адигеї Майкопі пролунало кілька потужних вибухів. Жителі повідомляли, що звук ішов від району місцевого аеродрому.

Також у російській Рязані було чути звуки вибухів, які пролунали у біля місцевої авіабази.