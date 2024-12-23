Взрывы на аэродроме Миллерово в Ростовской области 23 декабря — видео

Взрыв на аэродроме. Иллюстративное фото: скриншот

В понедельник, 23 декабря, в Ростовской области на территории стратегического аэродрома раздались взрывы. Он служит базой для фронтовой авиации.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

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Взрывы на аэродроме Миллерово

По словам Коваленко, аэродром Миллерово играет немаловажную роль для российской армии, служа базой для фронтовой авиации. Именно оттуда осуществляются авиаудары по позициям Сил обороны на Востоке и Юге Украины, а также обеспечивается поддержка российской пехоты.

"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России — это стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке действующей на Востоке и Юге Украины российской пехоты", — говорится в сообщении.

Ранее в столице российской Адыгеи Майкопе раздалось несколько мощных взрывов. Жители сообщали, что звук шел от района местного аэродрома.

Также в российской Рязани были слышны звуки взрывов, раздавшихся у местной авиабазы.