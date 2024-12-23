Взрывы на аэродроме Миллерово в Ростовской области 23 декабря — видео

В РФ взрывы на стратегически важном аэродроме — видео
В понедельник, 23 декабря, в Ростовской области на территории стратегического аэродрома раздались взрывы. Он служит базой для фронтовой авиации.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
Взрывы на аэродроме Миллерово
По словам Коваленко, аэродром Миллерово играет немаловажную роль для российской армии, служа базой для фронтовой авиации. Именно оттуда осуществляются авиаудары по позициям Сил обороны на Востоке и Юге Украины, а также обеспечивается поддержка российской пехоты.
"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России — это стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке действующей на Востоке и Юге Украины российской пехоты", — говорится в сообщении.
Ранее в столице российской Адыгеи Майкопе раздалось несколько мощных взрывов. Жители сообщали, что звук шел от района местного аэродрома.
Также в российской Рязани были слышны звуки взрывов, раздавшихся у местной авиабазы.
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