Взрыв в Бердянске — в городе взорвали авто главы оккупационного совета

Взрыв автомобиля в Бердянске. Фото: t.me/brdVP

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 24 декабря взорвался и сгорел автомобиль. Вероятно, в нем был глава оккупационного совета Василий Нечет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Андрющенко рассказал, что взрыв произошел на улице Европейской во дворе дома. В результате взрыва автомобиль сгорел дотла. Вероятно, в ней находился глава оккупационного совета Василий Нечет, его забрала скорая помощь.

Взрыв автомобиля в Бердянске. Фото: t.me/brdVP

Как известно, до оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, активно участвовал в становлении оккупационных властей. Вступил в ряды "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета.

Кроме того, ранее Нацполиция предъявила ему обвинение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, 24 декабря в Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. Предварительно, известно о более десяти погибших, также ранены.

Также мы писали, что 23 декабря в Ростовской области на территории стратегического аэродрома раздались взрывы. Он служит базой для фронтовой авиации.