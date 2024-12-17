Новый пакет санкций против РФ — Власюк объяснил, кто в списке

Причастные к удару по Охматдету — кто есть в новом списке санкций
Совет министров Европейского Союза одобрил 15-й пакет санкций против России. Ограничения ввели против причастных к удару по Охматдету и не только.
Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в Facebook в понедельник, 16 декабря.
Предусматривающий 15-й пакет санкций
Как отметил Власюк, в новом санкционном пакете ЕС учли предложения, предлагаемые украинскими делегациями. Под санкции попали:
- почти 30 военных причастных к удару ракетой по Охматдету;
- ключевые производители ВПК;
- несколько генералов армии КНДР;
- причастны к депортации детей, присутствовавших в украинском приоритетном списке;
- Лариса Кудельман (Долина) — есть в украинском списке пропагандистов;
- представители энергосектора;
- заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки;
- политолог дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев и другие.
Напомним, по информации СМИ, США могут снять санкции с России ради мирного соглашения с Украиной. Однако российский экспорт энергоносителей будет обложен сбором, который будет направлен на восстановление.
Накануне Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций Евросоюза против России. Это произошло из-за положения, позволяющего западным компаниям продолжать работать в РФ, несмотря на ограничения.
Читайте Новини.LIVE!