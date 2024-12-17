Новый пакет санкций против РФ — Власюк объяснил, кто в списке

Владислав Власюк. Фото: РБК-Украина

Совет министров Европейского Союза одобрил 15-й пакет санкций против России. Ограничения ввели против причастных к удару по Охматдету и не только.

Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в Facebook в понедельник, 16 декабря.

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Как отметил Власюк, в новом санкционном пакете ЕС учли предложения, предлагаемые украинскими делегациями. Под санкции попали:

почти 30 военных причастных к удару ракетой по Охматдету;

ключевые производители ВПК;

несколько генералов армии КНДР;

причастны к депортации детей, присутствовавших в украинском приоритетном списке;

Лариса Кудельман (Долина) — есть в украинском списке пропагандистов;

представители энергосектора;

заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки;

политолог дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев и другие.

Сообщение Владислава Власюка о 15 пакетах санкций. Фото: скриншот

Напомним, по информации СМИ, США могут снять санкции с России ради мирного соглашения с Украиной. Однако российский экспорт энергоносителей будет обложен сбором, который будет направлен на восстановление.

Накануне Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций Евросоюза против России. Это произошло из-за положения, позволяющего западным компаниям продолжать работать в РФ, несмотря на ограничения.