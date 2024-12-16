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ЄС затвердив пакет санкцій проти Росії — на що він спрямований

16 грудня 2024 13:11
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ЄС запроваджує санкції проти тіньового флоту РФ
Європейська Рада. Фото ілюстративне: Courtesy Image
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Європейський Союз затвердив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, починають діяти заходи, спрямовані проти "тіньового флоту".

Про це повідомляється на сторінці Європейської Ради в соціальній мережі Х у понеділок, 16 грудня.

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Санкції проти "тіньового флоту" РФ

До нового санкційного списку увійшли 54 особи та 30 організацій з Росії, Китаю та Північної Кореї, які "створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Серед обмежень одними з ключових є заходи, спрямовані проти російського "тіньового флоту".

Під санкції потрапили топменеджери провідних енергетичних компаній Росії, особи, які причетні до депортації українських дітей до РФ, пропаганди та обходу санкцій. Окрім того, санкції торкнулися двох високопосадовців КНДР.

Також ЄС запровадив санкції проти 52 суден із третіх країн, які використовувалися для обходу обмежувальних заходів, запроваджених перед тим. Це збільшило загальну кількість підсанкційних суден до 79.

До списку потрапили хімічний завод і цивільна авіакомпанія Росії, що постачає важливу логістичну підтримку російським військовим.

Китайські компанії і санкції

Вперше повноцінні санкції торкнулися китайських компаній, які постачають компоненти для безпілотників та мікроелектроніку. Такі дії живлять агресію Росії проти України.

Під обмеження потрапили компанії з Індії, Ірану, Сербії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які брали участь в обході санкцій або закуповували товари, які Росія використовувала для війни проти України.

Окрім усього іншого, до санкційного списку потрапила військова частина армії РФ, яка завдала удару по дитячій лікарні "Охмадит" у Києві.

Документ має бути опублікований в Офіційному віснику ЄС 16 грудня. Після цього після цього він набере чинності.

Раніше ми розповідали, що Росія продовжує зазнавати значного економічного тиску через бойові дії проти України. Це зумовлено витратами на війну, дефіцитом робочої сили та масштабною корупцією, які стають серйозними викликами для російської економіки та оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, у нещодавньому звіті ISW повідомляли що Володимир Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ.

санкції проти Росії Європейський союз Китай КНДР війна в Україні

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