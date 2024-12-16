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ЕС утвердил пакет санкций против России — на что он направлен

16 декабря 2024 13:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ЕС вводит санкции против теневого флота РФ
Европейский совет. Фото иллюстративное: Courtesy Image
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Европейский Союз утвердил пятнадцатый пакет санкций против Российской Федерации. В частности, начинают действовать меры, направленные против "теневого флота".

Об этом сообщается на странице Европейского Совета в социальной сети Х в понедельник, 16 декабря.

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Санкции Европейского союза. Фото: скриншот

Санкции против "теневого флота" РФ

В новый санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и Северной Кореи, которые "создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Среди ограничений одними из ключевых являются меры, направленные против российского "теневого флота".

Под санкции попали топ-менеджеры ведущих энергетических компаний России, лица, причастные к депортации украинских детей в РФ, пропаганде и обходу санкций. Кроме того, санкции коснулись двух высокопоставленных должностных лиц КНДР.

Также ЕС ввел санкции против 52 судов из третьих стран, которые использовались для обхода ограничительных мер, предпринятых ранее. Это увеличило общее количество подсанкционных судов до 79 человек.

В список попали химический завод и гражданская авиакомпания России, снабжающая важную логистическую поддержку российским военным.

Китайские компании и санкции

Впервые полноценные санкции затронули китайские компании, поставляющие компоненты для беспилотников и микроэлектронику. Такие действия питают агрессию России против Украины.

Под ограничения попали компании из Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, участвовавшие в обходе санкций или закупавшие товары, которые Россия использовала для войны против Украины.

Кроме всего прочего, в санкционный список попала военная часть армии РФ, нанесшая удар по детской больнице "Охмадит" в Киеве.

Документ должен быть опубликован в Официальном вестнике ЕС 16 декабря. После этого после этого он вступит в силу.

Ранее мы рассказывали, что Россия продолжает испытывать значительное экономическое давление из-за боевых действий против Украины. Это обусловлено расходами на войну, дефицитом рабочей силы и масштабной коррупцией, которые становятся серьезными вызовами российской экономике и оборонно-промышленной базе.

Напомним, в недавнем отчете ISW сообщали, что Владимир Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ.

санкции против России Европейский союз Китай КНДР война в Украине

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