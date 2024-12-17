Причетні до удару по Охматдиту — хто є в новому списку санкцій
Рада міністрів Європейського Союзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти причетних до удару по Охматдиту і не тільки.
Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк у Facebook в понеділок, 16 грудня.
Що передбачає 15-й пакет санкцій
Як зазначив Власюк, в новому санкційному пакеті ЄС врахували пропозиції, які пропонували українські делегації. Під санкції потрапили:
- майже 30 військових причетних до удару ракетою по Охматдиту;
- ключові виробники ВПК;
- кілька генералів армії КНДР;
- причетні до депортації дітей, які були присутні в українському пріоритетному списку;
- Лариса Кудельман (Доліна) — є в українському списку пропагандистів;
- представники енергосектору;
- заступниця генерального директора холдингу "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі;
- політолог дискусійного клубу "Валдай" Тимофій Бордачов та інші.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США можуть зняти санкції з Росії заради мирної угоди з Україною. Проте російський експорт енергоносіїв буде обкладено збором, який направлять на відбудову.
Напередодні Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Це сталося через положення, яке дозволяло б західним компаніям продовжувати працювати у РФ, попри обмеження.
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