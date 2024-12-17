Владислав Власюк. Фото: РБК-Україна

Рада міністрів Європейського Союзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти причетних до удару по Охматдиту і не тільки.

Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк у Facebook в понеділок, 16 грудня.

Читайте також:

Що передбачає 15-й пакет санкцій

Як зазначив Власюк, в новому санкційному пакеті ЄС врахували пропозиції, які пропонували українські делегації. Під санкції потрапили:

майже 30 військових причетних до удару ракетою по Охматдиту;

ключові виробники ВПК;

кілька генералів армії КНДР;

причетні до депортації дітей, які були присутні в українському пріоритетному списку;

Лариса Кудельман (Доліна) — є в українському списку пропагандистів;

представники енергосектору;

заступниця генерального директора холдингу "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі;

політолог дискусійного клубу "Валдай" Тимофій Бордачов та інші.

Допис Владислава Власюка про 15 пакет санкцій. Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США можуть зняти санкції з Росії заради мирної угоди з Україною. Проте російський експорт енергоносіїв буде обкладено збором, який направлять на відбудову.

Напередодні Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Це сталося через положення, яке дозволяло б західним компаніям продовжувати працювати у РФ, попри обмеження.