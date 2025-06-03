Выборы президента в Южной Корее — какие кандидаты и кто побеждает

Кандидат в президенты от Демократической партии Ли Дже Мэн. Фото: Bloomberg

В Южной Корее проходят президентские выборы. Среди главных претендентов — кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен, который набрал больше всего голосов, кандидат от консервативной правящей Партии народной силы Ким Мун Су и кандидат от Партии реформ Ли Джун Сок.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 3 июня.

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По данным опросов, имеет популярность среди избирателей кандидат Ли Дже Мен, за ним идет Ким Мун Су, а третью строчку занял Ли Джун Сок. Победитель будет иметь дело с объединением страны, восстановлением экономики и торговыми пошлинами президента США Дональда Трампа.

Избирательные участки будут открыты до 20:00 по сеульскому времени. Из более 44 миллионов избирателей более 15 миллионов проголосовали во время досрочного голосования на прошлой неделе, еще более 8 миллионов отдали свои голоса за кандидата по состоянию на 11:00.

Что известно о главных претендентах на пост президента

Главный претендент на победу Ли Дже Мэн — 60-летний бывший адвокат по трудовому праву. Он участвовал на предыдущих президентских выборах, однако проиграл с небольшим отрывом. Кандидат выступает за увеличение государственных расходов, усиление защиты труда и ограничение влияния семейных конгломератов в стране. Также он поддерживает конституционную реформу, которая предусматривает избирать президента на два срока и закрыть угольные электростанции.

Также Ли Дже Мэн заявил, что в случае победы продолжит развивать трехсторонние отношения с США и Японией, но одновременно будет взаимодействовать и с Китаем и Северной Кореей.

Кандидат от Демократической партии Ли Дже Мен. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Следующую строчку занимает Ким Мун Су — 73-летний бывший активист профсоюзного движения, политика которого близка к бывшему президенту Юн Сок Йолю. Он занимает жесткую позицию в отношении КНДР и хочет заключить соглашения с США о совместном использовании ядерных ресурсов. Кандидат поддерживает развитие бизнеса в стране и пообещал поддерживать его развитие.

кандидат от консервативной правящей Партии народной силы Ким Мун Су. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Последний претендент Ли Джун Сок — сравнительно молодой кандидат. Он разделил голоса консерваторов. Политик опирается на голоса молодой демографической группы, поскольку стремится укрепить свои позиции как надежного лидера в будущем.

Кандидат от Партии реформ Ли Джун Сок. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Напомним, что в апреле 2025 года бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявили импичмент. Это связано с тем, что в декабре 2024 года лидер объявил военное положение в стране, чем вызвал волну возмущения и угрозу демократии.