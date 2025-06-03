Вибори президента в Південній Кореї — які кандидати та хто перемагає

Кандидат у президенти від Демократичної партії Лі Дже Мен. Фото: Bloomberg

У Південній Кореї відбуваються президентські вибори. Серед головних претендентів — кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Дже Мен, який набрав найбільше голосів, кандидат від консервативної керівної Партії народної сили Кім Мун Су та кандидат від Партії реформ Лі Джун Сок.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 3 червня.

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За даними опитувань, має популярність серед виборців кандидат Лі Дже Мен, за ним іде Кім Мун Су, а третю сходинку зайняв Лі Джун Сок. Переможець матиме справу з об'єднанням країни, відновленням економіки та торгівельними митами президента США Дональда Трампа.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 20:00 за сеульським часом. Із понад 44 мільйонів виборців понад 15 мільйонів проголосували під час дострокового голосування минулого тижня, ще понад 8 мільйонів віддали свої голоси за кандидата станом на 11:00.

Що відомо про головних претендентів на посаду президента

Головний претендент на перемогу Лі Дже Мен — 60-річний колишній адвокат з трудового права. Він брав участь на попередніх президентських виборах, однак програв з невеличким відривом. Кандидат виступає за збільшення державних витрат, посилення захисту праці та обмеження впливу сімейних конгломератів у країні. Також він підтримує конституційну реформу, яка передбачає обирати президента на два терміни та закрити вугільні електростанції.

Також Лі Дже Мен заявив, що в разі перемоги продовжить розвивати тристоронні відносини зі США та Японією, водночас буде взаємодіяти й із Китаєм та Північною Кореєю.

Кандидат від Демократичної партії Лі Дже Мен. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Наступну сходинку займає Кім Мун Су — 73-річний колишній активіст профспілкового руху, політика якого близька до колишнього президента Юн Сок Йоля. Він займає жорстку позицію щодо КНДР та хоче укласти угоди з США про спільне використання ядерних ресурсів. Кандидат підтримує розвиток бізнесу в країні та пообіцяв підтримувати його розвиток.

кандидат від консервативної керівної Партії народної сили Кім Мун Су. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Останній претендент Лі Джун Сок — порівняно молодий кандидат. Він розділив голоси консерваторів. Політик спирається на голоси молодої демографічної групи, оскільки прагне зміцнити свої позиції як надійного лідера в майбутньому.

кандидат від Партії реформ Лі Джун Сок. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Нагадаємо, що в квітні 2025 року колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили імпічмент. Це пов'язано з тим, що в грудні 2024 року лідер оголосив воєнний стан в країні, чим викликав хвилю обурення та загрозу демократії.