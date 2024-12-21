Президент отменил указ о назначении Эмине Джапаровой

Президент отменил указ о назначении постпреда Украины в Вене
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Эмине Джапаровой Постоянным представителем нашего государства при международных организациях в Вене. В этот день глава государства осуществил девять назначений.
Соответствующий указ №871/2024 от 21 декабря обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.
Зеленский отменил указ о назначении
"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 22 февраля 2024 года № 87/2024 "О назначении Е.Джапаровой Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", — говорится в документе.
В общей сложности на официальном сайте президента появились девять документов, касающихся увольнений в дипломатических ведомствах.
В общем, с должностей уволили:
- посла в Руанде Андрея Праведника. Вместо него назначили Вячеслава Яцюка;
- посла в Словении Андрея Тарана, который до этого также был министром обороны Украины;
- посла в Литве Петра Бешту — он перейдет работать послом в Словении; вместо него в Литве будет работать Ольга Никитченко.
- посла в Японии Сергея Корсунского;
- посла в Индонезии Василия Гамянина, которого взамен отправили послом в Конго;
- посла в Китае Павла Рябикина;
- постоянную представительницу Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филиппенко.
Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу 21 декабря назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.
Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
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