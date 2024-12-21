Президент отменил указ о назначении Эмине Джапаровой

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Эмине Джапаровой Постоянным представителем нашего государства при международных организациях в Вене. В этот день глава государства осуществил девять назначений.

Соответствующий указ №871/2024 от 21 декабря обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

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"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 22 февраля 2024 года № 87/2024 "О назначении Е.Джапаровой Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", — говорится в документе.

В общей сложности на официальном сайте президента появились девять документов, касающихся увольнений в дипломатических ведомствах.

В общем, с должностей уволили:

посла в Руанде Андрея Праведника . Вместо него назначили Вячеслава Яцюка ;

. Вместо него назначили ; посла в Словении Андрея Тарана , который до этого также был министром обороны Украины;

, который до этого также был министром обороны Украины; посла в Литве Петра Бешту — он перейдет работать послом в Словении; вместо него в Литве будет работать Ольга Никитченко .

— он перейдет работать послом в Словении; вместо него в Литве будет работать . посла в Японии Сергея Корсунского ;

; посла в Индонезии Василия Гамянина , которого взамен отправили послом в Конго;

, которого взамен отправили послом в Конго; посла в Китае Павла Рябикина ;

; постоянную представительницу Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филиппенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу 21 декабря назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.

Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.