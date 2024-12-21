Президент скасував указ про призначення Еміне Джапарової

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Еміне Джапарової Постійним представником нашої держави при міжнародних організаціях у Відні. Загалом цього дня Зеленський здійснив дев'ять призначень.

Відповідний указ №871/2024 від 21 грудня оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

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"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 22 лютого 2024 року № 87/2024 "Про призначення Е.Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", — йдеться в документі.

Загалом на офіційному сайті президента з’явилися дев’ять документів, які стосуються звільнень у дипломатичних відомствах.

Загалом, з посад звільнили:

посла в Руанді Андрія Праведника . Замість нього призначили В’ячеслава Яцюка ;

. Замість нього призначили ; посла в Словенії Андрія Тарана , який до того також був міністром оборони України;

, який до того також був міністром оборони України; посла в Литві Петра Бешту — він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме Ольга Нікітченко .

— він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме . посла в Японії Сергія Корсунського ;

; посла в Індонезії Василя Гамяніна , якого натомість відправили послом у Конго;

, якого натомість відправили послом у Конго; посла в Китаї Павла Рябікіна ;

; постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.