Президент скасував указ про призначення Еміне Джапарової

Президент скасував указ про призначення постпреда України у Відні
Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Еміне Джапарової Постійним представником нашої держави при міжнародних організаціях у Відні. Загалом цього дня Зеленський здійснив дев'ять призначень.
Відповідний указ №871/2024 від 21 грудня оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.
Зеленський скасував указ про призначення
"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 22 лютого 2024 року № 87/2024 "Про призначення Е.Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", — йдеться в документі.
Загалом на офіційному сайті президента з’явилися дев’ять документів, які стосуються звільнень у дипломатичних відомствах.
Загалом, з посад звільнили:
- посла в Руанді Андрія Праведника. Замість нього призначили В’ячеслава Яцюка;
- посла в Словенії Андрія Тарана, який до того також був міністром оборони України;
- посла в Литві Петра Бешту — він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме Ольга Нікітченко.
- посла в Японії Сергія Корсунського;
- посла в Індонезії Василя Гамяніна, якого натомість відправили послом у Конго;
- посла в Китаї Павла Рябікіна;
- постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.
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