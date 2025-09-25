Видео
Главная Новости дня Президент Южной Кореи предупредил о новой баллистике КНДР

Президент Южной Кореи предупредил о новой баллистике КНДР

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 23:50
КНДР почти создала баллистику, которая достанет до США, заявил президент Южной Кореи
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: скриншот видео

Северная Корея находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая могла бы нанести ядерный удар по США. В то же время стране все еще предстоит освоить технологию повторного входа в атмосферу.

Об этом заявил президент южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает Reuters.

Читайте также:

Что сказал южнокорейский лидер о новой баллистике КНДР

"Для переговоров с США или ради собственного режима они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, нести ядерную бомбу и бомбить территорию США", — заявил Ли Чжэ Мен.

Он добавил, что, судя по всему, Северная Корея пока не достигла успеха, однако она находится на завершающей стадии.

"Осталась так называемая технология возвращения в атмосферу. И этот вопрос, вероятно, тоже скоро будет решен", — сказал южнокорейский лидер.

Отметим, что "технология входа/возвращения в атмосферу" нужна для того, чтобы боеголовка, вернувшись из космоса на большой скорости, не разрушилась от перегрева или давления и сохранила целостность, чтобы достичь цели. Именно с этой задачей, исходя из слов Ли Чжэн Мена, КНДР пока не справилась.

Также он добавил, что президент США Дональд Трамп — "единственный" человек, который может быть партнером КНДР на переговорах. Ранее в августе Трамп говорил, что хотел бы встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно уже в этом году.

Кроме того, по словам Ли, Северная Корея, видимо, обеспечила себя достаточным количеством ядерного оружия для поддержания власти. Поэтому он призвал к переговорам, чтобы остановить производство дополнительного ядерного оружия, которое может быть продано за рубеж.

"Давайте сократим ядерное оружие в среднесрочной перспективе. Давайте стремиться к денуклеаризации в долгосрочной перспективе", — заявил он.

Напомним, несколько дней назад глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что нет причин избегать диалога с США. Однако он подчеркнул, что это лишь при условии, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе от ядерного оружия Северной Кореей.

Кроме того, пару недель назад в представительстве Северной Корее при ООН сказали о необратимости ядерного статуса страны.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
