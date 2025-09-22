Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Что сказал Ким Чен Ын про возможные переговоры с США

Что сказал Ким Чен Ын про возможные переговоры с США

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 07:16
Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что нет причин избегать диалога с США, но при условии, что Вашингтон перестанет настаивать на отказе от ядерного оружия Северной Кореи. Он добавил, что страна никогда не отдаст ядерный арсенал в обмен на отмену санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Ким Чен Ын про возможные переговоры с США

"Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной идеи денуклеаризации, примут реальность и заходят подлинного мирного сосуществования, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с Соединенными Штатам", — заявил глава КНДР.

Он добавил, что для страны создание ядерного оружия является вопросом выживания, которое необходимо для защиты от серьезных угроз со стороны США и Южной Кореи. Также Ким перечислил ряд регулярных военных учений союзников, которые, по его словам, переросли в учения по ядерной войне.

Кроме того, лидер КНДР утверждает, что недавние попвтаеи Вашингтона и Сеула начать диалог являются лицемерными, поскольку их основное намерение ослабить Северную Корею и уничтожить режим страны остается неизменным. Ким Чен Ын подчеркнул, что поэтапное предложение Южной Кореи о прекращении ядерных программ Северной являются тому подтверждением.

"Мир уже прекрасно знает, что делают Соединенные Штаты после того, как заставляют страну отказаться от ядерного оружия и разоружиться. Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия. Никогда не будет никаких переговоров с врагами об обмене какими-то вещами из-за какой-то навязчивой идеи отмены санкций", — заявил лидер Северной Кореи.

Он утверждает, что санкции стали "полезным опытом" и сделали его страны сильнее и устойчивее.

В то же время Ким Чен Ын сказал, что у него до сих пор остались теплые воспоминания о президента США Дональде Трампе.

Напомним, около недели назад представительство Северной Кореи при ООН заявило о необратимости ядерного статуса страны.

Также несколько недель назад мы писали, что Китай отказался от переговоров с Россией и США по ядерному оружию.

США КНДР Ким Чен Ын ядерное оружие ядерная опасность Северная Корея
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации