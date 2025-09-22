Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что нет причин избегать диалога с США, но при условии, что Вашингтон перестанет настаивать на отказе от ядерного оружия Северной Кореи. Он добавил, что страна никогда не отдаст ядерный арсенал в обмен на отмену санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказал Ким Чен Ын про возможные переговоры с США

"Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной идеи денуклеаризации, примут реальность и заходят подлинного мирного сосуществования, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с Соединенными Штатам", — заявил глава КНДР.

Он добавил, что для страны создание ядерного оружия является вопросом выживания, которое необходимо для защиты от серьезных угроз со стороны США и Южной Кореи. Также Ким перечислил ряд регулярных военных учений союзников, которые, по его словам, переросли в учения по ядерной войне.

Кроме того, лидер КНДР утверждает, что недавние попвтаеи Вашингтона и Сеула начать диалог являются лицемерными, поскольку их основное намерение ослабить Северную Корею и уничтожить режим страны остается неизменным. Ким Чен Ын подчеркнул, что поэтапное предложение Южной Кореи о прекращении ядерных программ Северной являются тому подтверждением.

"Мир уже прекрасно знает, что делают Соединенные Штаты после того, как заставляют страну отказаться от ядерного оружия и разоружиться. Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия. Никогда не будет никаких переговоров с врагами об обмене какими-то вещами из-за какой-то навязчивой идеи отмены санкций", — заявил лидер Северной Кореи.

Он утверждает, что санкции стали "полезным опытом" и сделали его страны сильнее и устойчивее.

В то же время Ким Чен Ын сказал, что у него до сих пор остались теплые воспоминания о президента США Дональде Трампе.

Напомним, около недели назад представительство Северной Кореи при ООН заявило о необратимости ядерного статуса страны.

Также несколько недель назад мы писали, что Китай отказался от переговоров с Россией и США по ядерному оружию.