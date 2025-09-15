Видео
Ядерный статус КНДР — в стране удивили заявлением о будущем

Ядерный статус КНДР — в стране удивили заявлением о будущем

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:15
КНДР заявила, что не откажется от ядерного оружия
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Фото: Reuters

В Северной Корее заявили о необратимости ядерного статуса страны. А призыв США уменьшить количество ядерного оружия назвали "провокационным актом" вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом говорится в заявлении представительства Северной Кореи при ООН, пишет Reuters.

Заявление КНДР

"Положение Корейской Народно-Демократической Республики как государства, обладающего ядерным оружием, навсегда закреплено в высшем и основном законе государства, и стало необратимым", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ядерное оружие — это якобы защита страны от угроз со стороны США и назвали требования об отказе от ядерного оружия "анахронизмом".

Напомним, недавно стало известно, что Китай отказался от переговоров по ядерному оружию с РФ и США.

Также мы писали, что Россия продолжает развивать ядерные объекты. Всего нашли пять таких объектов. Причем один из них расположен за пределами собственно России — в Беларуси, это так называемый объект Осиповичи, где формально хранит свои боеприпасы белорусская армия.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
