КНДР заявила, що не відмовиться від ядерної зброї

У Північній Кореї заявили про незворотність ядерного статусу країни. А заклик США зменшити кількість ядерної зброї назвали "провокаційним актом" втручання у внутрішні справи країни.

Про це йдеться в заяві представництва Північної Кореї при ООН, пише Reuters.

Заява КНДР

"Положення Корейської Народно-Демократичної Республіки як держави, що володіє ядерною зброєю, назавжди закріплено у вищому і основному законі держави, і стало незворотнім", — йдеться в заяві.

У заяві зазначається, що ядерна зброя — це нібито захист країни від загроз з боку США і назвали вимоги про відмову від ядерної зброї "анахронізмом".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Китай відмовився від переговорів щодо ядерної зброї із РФ та США.

Також ми писали, що Росія продовжує розбудовувати ядерні об’єкти. Усього знайшли п'ять таких об'єктів. Причому один із них розташований за межами власне Росії — у Білорусі, це так званий об’єкт Осіповічі, де формально зберігає свої боєприпаси білоруська армія.