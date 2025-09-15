Відео
Головна Новини дня Ядерний статус КНДР — у країні здивували заявою про майбутнє

Ядерний статус КНДР — у країні здивували заявою про майбутнє

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:15
КНДР заявила, що не відмовиться від ядерної зброї
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Фото: Reuters

У Північній Кореї заявили про незворотність ядерного статусу країни. А заклик США зменшити кількість ядерної зброї назвали "провокаційним актом" втручання у внутрішні справи країни.

Про це йдеться в заяві представництва Північної Кореї при ООН, пише Reuters.

Читайте також:

Заява КНДР

"Положення Корейської Народно-Демократичної Республіки як держави, що володіє ядерною зброєю, назавжди закріплено у вищому і основному законі держави, і стало незворотнім", — йдеться в заяві.

У заяві зазначається, що ядерна зброя — це нібито захист країни від загроз з боку США і назвали вимоги про відмову від ядерної зброї "анахронізмом".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Китай відмовився від переговорів щодо ядерної зброї із РФ та США.

Також ми писали, що Росія продовжує розбудовувати ядерні об’єктиУсього знайшли п'ять таких об'єктів. Причому один із них розташований за межами власне Росії — у Білорусі, це так званий об’єкт Осіповічі, де формально зберігає свої боєприпаси білоруська армія.

США ООН КНДР ядерна війна Північна Корея
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
