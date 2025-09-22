Відео
Головна Новини дня Що сказав Кім Чен Ин про можливі переговори зі США

Що сказав Кім Чен Ин про можливі переговори зі США

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:16
Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до переговорів зі США
Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що немає причин уникати діалогу зі США, але за умови, що Вашингтон перестане наполягати на відмові від ядерної зброї Північної Кореї. Він додав, що країна ніколи не віддасть ядерний арсенал в обмін на скасування санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що сказав Кім Чен Ин про можливі переговори зі США

"Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної ідеї денуклеаризації, візьмуть реальність і зайдуть справжнього мирного співіснування, у нас не буде причин не сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатам", — заявив глава КНДР.

Він додав, що для країни створення ядерної зброї є питанням виживання, яке необхідне для захисту від серйозних загроз з боку США і Південної Кореї. Також Кім перерахував низку регулярних військових навчань союзників, які, за його словами, переросли в навчання з ядерної війни.

Крім того, лідер КНДР стверджує, що нещодавні спроби Вашингтона і Сеула розпочати діалог є лицемірними, оскільки їхній основний намір послабити Північну Корею і знищити режим країни залишається незмінним. Кім Чен Ин підкреслив, що поетапна пропозиція Південної Кореї про припинення ядерних програм Північної є тому підтвердженням.

"Світ уже прекрасно знає, що роблять Сполучені Штати після того, як змушують країну відмовитися від ядерної зброї та роззброїтися. Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї. Ніколи не буде ніяких переговорів із ворогами про обмін якимись речами через якусь нав'язливу ідею скасування санкцій", — заявив лідер Північної Кореї.

Він стверджує, що санкції стали "корисним досвідом" і зробили його країни сильнішими та стійкішими.

Водночас Кім Чен Ин сказав, що в нього досі залишилися теплі спогади про президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, близько тижня тому представництво Північної Кореї при ООН заявило про незворотність ядерного статусу країни.

Також кілька тижнів тому ми писали, що Китай відмовився від переговорів з Росією і США щодо ядерної зброї.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
