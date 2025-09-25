КНДР майже створила балістику, яка дістане до США, заявив президент Південної Кореї

Запуск ракети. Ілюстративне фото: скриншот відео

Північна Корея перебуває на завершальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла б завдати ядерного удару по США. Водночас країні все ще належить освоїти технологію повторного входу в атмосферу.

Про це заявив президент південної Кореї Лі Чже Мен, повідомляє Reuters.

Що сказав південнокорейський лідер про нову балістику КНДР

"Для переговорів зі США або заради власного режиму вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити територію США", — заявив Лі Чже Мен.

Він додав, що, судячи з усього, Північна Корея поки що не досягла успіху, однак вона перебуває на завершальній стадії.

"Залишилася так звана технологія повернення в атмосферу. І це питання, ймовірно, теж скоро буде вирішено", — сказав південнокорейський лідер.

Зазначимо, що "технологія входу/повернення в атмосферу" потрібна для того, щоб боєголовка, повернувшись із космосу на великій швидкості, не зруйнувалася від перегріву або тиску і зберегла цілісність, щоб досягти мети. Саме з цим завданням, виходячи зі слів Лі Чжен Мена, КНДР поки не впоралася.

Також він додав, що президент США Дональд Трамп є "єдиною" людиною, яка може бути партнером КНДР на переговорах. Раніше в серпні Трамп говорив, що хотів би зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, можливо вже цього року.

Крім того, за словами Лі, Північна Корея, мабуть, забезпечила себе достатньою кількістю ядерної зброї для підтримки влади. Тому він закликав до переговорів, щоб зупинити виробництво додаткової ядерної зброї, яка може бути продана за кордон.

"Скоротімо ядерну зброю в середньостроковій перспективі. Прагнімо до денуклеаризації в довгостроковій перспективі", — заявив він.

Нагадаємо, кілька днів тому глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що немає причин уникати діалогу зі США. Однак він підкреслив, що це лише за умови, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові від ядерної зброї Північною Кореєю.

Крім того, кілька тижнів тому в представництві Північної Кореї при ООН сказали про незворотність ядерного статусу країни.