Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент Південної Кореї попередив про нову балістику КНДР

Президент Південної Кореї попередив про нову балістику КНДР

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:50
КНДР майже створила балістику, яка дістане до США, заявив президент Південної Кореї
Запуск ракети. Ілюстративне фото: скриншот відео

Північна Корея перебуває на завершальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла б завдати ядерного удару по США. Водночас країні все ще належить освоїти технологію повторного входу в атмосферу.

Про це заявив президент південної Кореї Лі Чже Мен, повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що сказав південнокорейський лідер про нову балістику КНДР

"Для переговорів зі США або заради власного режиму вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити територію США", — заявив Лі Чже Мен.

Він додав, що, судячи з усього, Північна Корея поки що не досягла успіху, однак вона перебуває на завершальній стадії.

"Залишилася так звана технологія повернення в атмосферу. І це питання, ймовірно, теж скоро буде вирішено", — сказав південнокорейський лідер.

Зазначимо, що "технологія входу/повернення в атмосферу" потрібна для того, щоб боєголовка, повернувшись із космосу на великій швидкості, не зруйнувалася від перегріву або тиску і зберегла цілісність, щоб досягти мети. Саме з цим завданням, виходячи зі слів Лі Чжен Мена, КНДР поки не впоралася.

Також він додав, що президент США Дональд Трамп є "єдиною" людиною, яка може бути партнером КНДР на переговорах. Раніше в серпні Трамп говорив, що хотів би зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, можливо вже цього року.

Крім того, за словами Лі, Північна Корея, мабуть, забезпечила себе достатньою кількістю ядерної зброї для підтримки влади. Тому він закликав до переговорів, щоб зупинити виробництво додаткової ядерної зброї, яка може бути продана за кордон.

"Скоротімо ядерну зброю в середньостроковій перспективі. Прагнімо до денуклеаризації в довгостроковій перспективі", — заявив він.

Нагадаємо, кілька днів тому глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що немає причин уникати діалогу зі США. Однак він підкреслив, що це лише за умови, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові від ядерної зброї Північною Кореєю.

Крім того, кілька тижнів тому в представництві Північної Кореї при ООН сказали про незворотність ядерного статусу країни.

США КНДР ядерна зброя Південна Корея Північна Корея балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації