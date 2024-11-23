День памяти жертв Голодомора — Зеленский и первая леди положили люльки к памятнику

Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора — фото
В День памяти жертв Голодомора Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой почтили память миллионов невинных погибших украинцев. Мир должен помнить об этом страшном преступлении.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 23 ноября.
День памяти жертв Голодомора
В четвертую субботу ноября Украина ежегодно чтит память миллионов невинных жертв Голодомора.
"В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей", — написал Зеленский.
Сегодня Президент вместе с первой леди положили букеты пшеницы к памятнику жертвам Голодоморов.
Также они приняли участие в экуменическом молебне в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и пешем шествии в Музей Голодомора.
"Наша обязанность — помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев. Светлая память всем жертвам: взрослым и детям — невинным жертвам Голодоморов", — заявил глава государства.
Напомним, в 2024 году День памяти жертв Голодомора проходит 23 ноября. Украинцам напоминают о важности зажжения свечи для почтения памяти невинно погибших людей.
Мы писали о том, что в Вашингтоне около сотни человек собрались для памяти жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах.
К памятному знаку в Одессе во время памяти жертв Голодомора также возложили цветы и колоски , вспоминая трагические события, которые навсегда изменили судьбу украинского народа.
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