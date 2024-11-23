День пам'яті жертв Голодомору — Зеленський та перша леді поклали колиски до пам'ятника

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У День пам'яті жертв Голодомору Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам'ять мільйонів невинних загиблих українців. Світ повинен пам'ятати про цей страшний злочин.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у суботу, 23 листопада.

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День пам'яті жертв Голодомору

У четверту суботу листопада Україна щорічно вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору.

Пам’ятник жертвам Голодоморів. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пам’ятник жертвам Голодоморів у Києві, куди поклали колоски для вшанування. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей", — написав Зеленський.

Президент та перша леді взяли участь у заходах із вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні Президент разом із першою леді поклали букети пшениці до пам'ятника жертвам Голодоморів.

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Також вони взяли участь в екуменічному молебні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та пішій ході до Музею Голодомору.

Зеленський та перша леді Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Наш обов’язок — пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців. Світла пам’ять усім жертвам: дорослим і дітям — безневинним жертвам Голодоморів", — заявив глава держави.

Піша хода у День пам'яті жертв Голодомору. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, у 2024 році День пам’яті жертв Голодомору проходить 23 листопада. Українцям нагадують про важливість запалення свічки для вшанування пам'яті невинно загиблих людей.

Ми писали про те, що у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.

До пам’ятного знаку в Одесі під час вшанування жертв Голодомору також поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу.