Геноцид Українців — які методи використовує Росія

Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Росія продовжує геноцид українського народу, використовуючи схожі методи, що й за часів Катерини ІІ та СРСР. Змінилися лише інструменти.

Про це повідомив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору у п'ятницю, 22 листопада.

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Скібіцький наголосив на тому, що РФ ніколи не припиняла геноцид українського народу.

"Ми можемо багато згадувати тих подій, які проводилися на нашій території, де були не просто прояви геноциду, а відверто знищення нашого народу", — зазначив заступник голови ГУР.

За його словами, методи якими користується Росія не змінилися ще з часів Катерини ІІ, більшовиків та СРСР — іншими стали лише інструменти.

"Змінилися дещо інструменти. Технології, мас-медіа та інтернет, які впливають на свідомість людини. Друге, якщо колись забирали маєтки, то зараз "віджимають" бізнес на тимчасово окупованих територіях, крадіжки та вивезення сільськогосподарського угіддя тощо", — зауважив Скібіцький.

Він підкреслив, що РФ комплексно підходить до питання геноциду українського народу. Заступник голови ГУР розповів, що у вересні 2024 року було прийнято оновлено стратегію державної культурної політики Росії до 2030 року, де чітко вказано українське питання та всі ті дії, які агресор проводитиме на ТОТ.

"Нічого нового Росія не придумала це просто вдосконалення агресивної політики, яку РФ проводить і, до речі, не тільки стосовно українців, а й стосовно тих країн, які, на їхню думку, мають бути під контролем Москви", — заявив Скібіцький.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія готувалась до геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. Для цього провели комплекс заходів.

Ми писали про те, що Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.