Геноцид Украинцев — какие методы использует Россия

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Россия продолжает геноцид украинского народа, используя похожие методы, что и во времена Екатерины II и СССР. Изменились только инструменты.

Об этом сообщил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий на форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодомора в пятницу, 22 ноября.

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Скибицкий отметил, что РФ никогда не прекращала геноцид украинского народа.

"Мы можем много вспоминать тех событий, которые проводились на нашей территории, где были не просто проявления геноцида, а откровенно уничтожение нашего народа", — отметил заместитель главы ГУР.

По его словам, методы которыми пользуется Россия, не изменились еще со времен Екатерины II, большевиков и СССР — другими стали только инструменты.

"Изменились несколько инструменты. Технологии, масс-медиа и интернет, которые влияют на сознание человека. Второе, если когда-то забирали имения, то сейчас "отжимают" бизнес на временно оккупированных территориях, кражи и вывоз сельскохозяйственного угодья и так далее", — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что РФ комплексно подходит к вопросу геноцида украинского народа. Замглавы ГУР рассказал, что в сентябре 2024 года была принята обновленная стратегия государственной культурной политики России до 2030 года, где четко указан украинский вопрос и все те действия, которые агрессор будет проводить на ВОТ.

"Ничего нового Россия не придумала, это просто совершенствование агрессивной политики, которую РФ проводит и, кстати, не только в отношении украинцев, но и в отношении тех стран, которые, по их мнению, должны быть под контролем Москвы", — заявил Скибицкий.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия готовилась к геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. Для этого провели комплекс мер.

Мы писали о том, что Буданов убежден, что украинцы должны знать свою историю и гордиться ею. Он подчеркнул, что принять следует также и ее сложные периоды и события.