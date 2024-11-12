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Президент Финляндии сделал заявление о переговорах Украины и РФ

12 ноября 2024 11:24
Галина Шподарева - редактор
Президент Финляндии прокомментировал планы Трампа относительно Украины
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение по Украине. Стубб считает, что сейчас есть "окно возможностей для мирных переговоров".

Об этом Александр Стубб заявил в интервью Bloomberg TV.

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом вечером 11 ноября ему стало понятно, что "новоизбранного президента нужно воспринимать серьезно, когда он говорит о прекращении войны России в Украине".

"Мы в Европе и остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно быстрее. Существует окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", — сказал Стубб.

Стубб перечислил четыре предпосылки для мира в Украине. К ним относится территория.

"Здесь мы не знаем, где все решится. Вторая — это гарантии безопасности, третья — правосудие, и четвертая предпосылка — это, собственно, восстановление", — сказал лидер Финляндии. 

В прошлом месяце президент Финляндии встретился с президентом Китая Си Цзиньпином во время визита в Пекин, где также обсуждалась российская война, поскольку Си работает над поддержанием тесных двусторонних связей с Кремлем.

Напомним, как альтернативу членству в НАТО, Германия предлагает Украине "нейтральный" статус по аналогии с Финляндией. Эта идея рассматривается как возможный путь к мирным переговорам с Россией.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, призванный преодолеть недоразумения в отношениях. В частности, он касается и дискуссий о вступлении Украины в НАТО.

Украина Дональд Трамп Финляндия США Россия выборы в США 2024 переговоры

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