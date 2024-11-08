Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Стуббом — головні теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Говорили про залучення військових КНДР до війни проти України та необхідність посилення української ППО.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Під час телефонної розмови Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом успішне проведення у Гельсінкі тематичної конференції за пунктом восьмим "Екологічна безпека", а також подальші міжнародні зусилля, необхідні для відновлення справедливого миру для України.

"Я вдячний Фінляндії за непохитну підтримку України та Формули миру й за всі конкретні кроки щодо її реалізації. Окремо висловив подяку Александру Стуббу за його активну позицію в просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування з країнами Глобального Півдня", — написав лідер України.

Також президент України повідомив лідеру Фінляндії про загрози, які створює для регіональної та глобальної безпеки залучення Північної Кореї до російської війни проти України. Президенти обговорили й постачання додаткових засобів ППО Україні.

Допис Офісу Президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси — в обмін він хоче отримати допомогу у війні.

Раніше Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Україну 8 листопада. Під ворожим вогнем опинились житлові будинки, є десятки поранених та багато загиблих.