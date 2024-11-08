Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом — главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Говорили о привлечении военных КНДР к войне против Украины и необходимости усиления украинского ПВО.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Владимир Зеленский побеседовал с президентом Финляндии

Во время телефонного разговора Владимир Зеленский обсудил с Александром Стуббом успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по пункту восьмым "Экологическая безопасность", а также дальнейшие международные усилия, необходимые для восстановления справедливого мира для Украины.

"Я благодарен Финляндии за непоколебимую поддержку Украины и Формулы мира и за все конкретные шаги по ее реализации. Отдельно выразил благодарность Александру Стуббу за его активную позицию в продвижении мира на основе принципов Устава ООН во время общения со странами Глобального Юга", — написал лидер Украины.

Также президент Украины сообщил лидеру Финляндии об угрозах, которые создает для региональной и глобальной безопасности привлечение Северной Кореи к российской войне против Украины. Президенты обсудили и поставки дополнительных средств ПВО Украине.

Сообщение Офиса Президента. Фото: скриншот

Напомним, по данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы — в обмен он хочет получить помощь в войне.

Ранее Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Украину 8 ноября. Под вражеским огнем оказались жилые дома, есть десятки раненых и много погибших.