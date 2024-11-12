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Президент Фінляндії зробив заяву щодо перемовин України та РФ

12 листопада 2024 11:24
Галина Шподарева - редактор
Президент Фінляндії прокоментував плани Трампа щодо України
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду щодо України. Стубб вважає, що зараз є "вікно можливостей для мирних переговорів".

Про це Александр Стубб заявив в інтерв'ю на Bloomberg TV. 

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом ввечері 11 листопада йому стало зрозуміло, що "новообраного президента потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії в Україні".

"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", — сказав Стубб.

Стубб перерахував чотири передумови для миру в Україні. До них відноситься територія.

"Тут ми не знаємо, де все вирішиться. Друга — це гарантії безпеки, третя — правосуддя, і четверта передумова — це, власне, відновлення", — сказав лідер Фінляндії. 

Минулого місяця президент Фінляндії зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також обговорювалася російська війна, оскільки Сі працює над підтриманням тісних двосторонніх зв'язків з Кремлем.

Нагадаємо, як альтернативу членству в НАТО, Німеччина пропонує Україні "нейтральний" статус за аналогією з Фінляндією. Ця ідея розглядається як можливий шлях до мирних переговорів з Росією.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна та Угорщина готують двосторонній документ, покликаний подолати непорозуміння у відносинах. Зокрема, він стосується і дискусій щодо вступу України до НАТО.

Україна Дональд Трамп Фінляндія США Росія вибори у США 2024 переговори

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