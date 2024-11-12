Президент Фінляндії прокоментував плани Трампа щодо України

Президент Фінляндії зробив заяву щодо перемовин України та РФ
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду щодо України. Стубб вважає, що зараз є "вікно можливостей для мирних переговорів".
Про це Александр Стубб заявив в інтерв'ю на Bloomberg TV.
Стубб говорив із Трампом щодо України
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом ввечері 11 листопада йому стало зрозуміло, що "новообраного президента потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії в Україні".
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", — сказав Стубб.
Стубб перерахував чотири передумови для миру в Україні. До них відноситься територія.
"Тут ми не знаємо, де все вирішиться. Друга — це гарантії безпеки, третя — правосуддя, і четверта передумова — це, власне, відновлення", — сказав лідер Фінляндії.
Минулого місяця президент Фінляндії зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також обговорювалася російська війна, оскільки Сі працює над підтриманням тісних двосторонніх зв'язків з Кремлем.
Нагадаємо, як альтернативу членству в НАТО, Німеччина пропонує Україні "нейтральний" статус за аналогією з Фінляндією. Ця ідея розглядається як можливий шлях до мирних переговорів з Росією.
Раніше Новини.LIVE писали, що Україна та Угорщина готують двосторонній документ, покликаний подолати непорозуміння у відносинах. Зокрема, він стосується і дискусій щодо вступу України до НАТО.
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