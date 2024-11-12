Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Превентивные отключения перед обстрелом — объяснение эксперта arrow

Превентивные отключения перед обстрелом — объяснение эксперта

12 ноября 2024 12:06
Галина Шподарева - редактор
Отключение света перед обстрелами — эксперт рассказал, как это спасает энергосистему
Энергетик на поврежденном объекте. Фото иллюстративное: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

После появления информации о вероятном взлете российской стратегической авиации и возможном массированном ракетном ударе по Украине 11 ноября Укрэнерго ввело экстренные отключения в нескольких областях. Энергетический эксперт объяснил, как это работает и будут ли применять такие меры регулярно.

Об этом сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет издание "Главком".

Читайте также:

Превентивные отключения электричества 

Энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что такие превентивные отключения света перед вероятной атакой РФ на Украину.

"Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать", — напомнил Корольчук. 

После завершения обстрела эксперты имели возможность оценить масштабы повреждений и начать ремонты, а часть абонентов перебрасывали на другие линии.

"Представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить — так же как в аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора", — пояснил эксперт. 

Будут ли отключать свет перед обстрелами в дальнейшем

Прямое попадание может привести к длительной поломке, а с ней и длительный ремонт. Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо.

"И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС, поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно", — рассказал Корольчук.

По мнению специалистов, подобные превентивные отключения в случае угроз со стороны стратегической авиации РФ могут быть постоянными, ведь в сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг.

"Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, или даже три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений. Сейчас работают девять блоков, 2000 МВт вырабатывают тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути, ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах со стабилизационной целью", — предупредил эксперт. 

Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром в небо были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС.

Также Новости.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блэкаут.

отключения света свет сфера энергетики обстрелы ракетный удар энергетика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:29 Полиция показала кадры спасения жителей дома в Кривом Роге

13:23 На Одесчине закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

13:23 СМИ назвали два пункта из Плана победы, которые интересны Трампу

13:15 Время скидок на флагманы — когда выгоднее всего покупать смартфон

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:07 Подрыв Кураховского водохранилища — в сети показали видео

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

12:56 Дороги вместо денег на ВСУ — нардеп прокомментировала бюджет-2025

12:53 Часть Одессы осталась без тепла — причина

12:52 Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть

13:29 Полиция показала кадры спасения жителей дома в Кривом Роге

13:23 На Одесчине закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

13:23 СМИ назвали два пункта из Плана победы, которые интересны Трампу

13:15 Время скидок на флагманы — когда выгоднее всего покупать смартфон

13:07 Подрыв Кураховского водохранилища — в сети показали видео

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

12:56 Дороги вместо денег на ВСУ — нардеп прокомментировала бюджет-2025

12:53 Часть Одессы осталась без тепла — причина

12:52 Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть

12:47 Для россиян наступил "черный день" на Курщине — огромные потери

12:46 В Кривом Роге завтра объявили День траура по погибшим

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке