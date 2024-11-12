Отключение света перед обстрелами — эксперт рассказал, как это спасает энергосистему

Энергетик на поврежденном объекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

После появления информации о вероятном взлете российской стратегической авиации и возможном массированном ракетном ударе по Украине 11 ноября Укрэнерго ввело экстренные отключения в нескольких областях. Энергетический эксперт объяснил, как это работает и будут ли применять такие меры регулярно.

Об этом сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет издание "Главком".

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Превентивные отключения электричества

Энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что такие превентивные отключения света перед вероятной атакой РФ на Украину.

"Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать", — напомнил Корольчук.

После завершения обстрела эксперты имели возможность оценить масштабы повреждений и начать ремонты, а часть абонентов перебрасывали на другие линии.

"Представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить — так же как в аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора", — пояснил эксперт.

Будут ли отключать свет перед обстрелами в дальнейшем

Прямое попадание может привести к длительной поломке, а с ней и длительный ремонт. Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо.

"И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС, поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно", — рассказал Корольчук.

По мнению специалистов, подобные превентивные отключения в случае угроз со стороны стратегической авиации РФ могут быть постоянными, ведь в сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг.

"Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, или даже три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений. Сейчас работают девять блоков, 2000 МВт вырабатывают тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути, ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах со стабилизационной целью", — предупредил эксперт.

Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром в небо были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС.

Также Новости.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блэкаут.