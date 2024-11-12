Отключение света перед обстрелами — эксперт рассказал, как это спасает энергосистему

Превентивные отключения перед обстрелом — объяснение эксперта
После появления информации о вероятном взлете российской стратегической авиации и возможном массированном ракетном ударе по Украине 11 ноября Укрэнерго ввело экстренные отключения в нескольких областях. Энергетический эксперт объяснил, как это работает и будут ли применять такие меры регулярно.
Об этом сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет издание "Главком".
Превентивные отключения электричества
Энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что такие превентивные отключения света перед вероятной атакой РФ на Украину.
"Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать", — напомнил Корольчук.
После завершения обстрела эксперты имели возможность оценить масштабы повреждений и начать ремонты, а часть абонентов перебрасывали на другие линии.
"Представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить — так же как в аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора", — пояснил эксперт.
Будут ли отключать свет перед обстрелами в дальнейшем
Прямое попадание может привести к длительной поломке, а с ней и длительный ремонт. Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо.
"И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС, поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно", — рассказал Корольчук.
По мнению специалистов, подобные превентивные отключения в случае угроз со стороны стратегической авиации РФ могут быть постоянными, ведь в сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг.
"Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, или даже три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений. Сейчас работают девять блоков, 2000 МВт вырабатывают тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути, ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах со стабилизационной целью", — предупредил эксперт.
Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром в небо были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС.
Также Новости.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блэкаут.
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