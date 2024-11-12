Відключення світла перед обстрілами — експерт розповів, як це рятує енергосистему

Превентивні відключення перед обстрілом — пояснення експерта
Після появи інформації про ймовірний зліт російської стратегічної авіації та можливий масований ракетний удар по Україні 11 листопада Укренерго запровадило екстрені відключення в кількох областях. Енергетичний експерт пояснив, як це працює і чи застосовуватимуть такі міри регулярно.
Про це повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, пише видання "Главком".
Превентивні відключення електрики
Енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що такі превентивні відключення світла перед ймовірною атакою РФ на Україну.
"Як ви памʼятаєте, подібне вже було у 2022- 2023 роках, коли після перших ракетних ударів енергетики підлаштувались та виробили певну тактику: відключати і чекати", — нагадав Корольчук.
Після завершення обстрілу експерти мази змогу оцінили масштаби пошкоджень та розпочати ремонти, а частину абонентів перекидали на інші лінії.
"Уявіть: система стабільно працює, летить ракета, влучає в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а в блоку АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим у порівнянні з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити — так само як в аварійній ситуації. Тобто це дуже серйозне навантаження як на сам блок, так і на паливо, яке знаходиться в середині реактора", — пояснив експерт.
Чи відключатимуть світло перед обстрілами надалі
Пряме влучання може спричинити тривалу поламку, а з нею і тривалий ремонт. Коли блок підключають після ремонту енергосистеми, він набирає свою потужність поступово і прогнозовано.
"І такі відключення так само в першу чергу спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС та відновлених раніше блоків ТЕС, оскільки останні ще не вийшли на зимові темпи роботи, як було зазвичай", — розповів Корольчук.
На думку фахівців, подібні превентивні відключення у випадку загроз з боку стратегічної авіації РФ можуть бути постійними, адже у ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок.
"Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, або й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень. Зараз працюють дев'ять блоків, 2000 МВт виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за потреби зливають воду. Все, більше у нас по суті, нічого немає. За винятком імпорту електроенергії, яку поки що беруть у незначних обсягах зі стабілізаційною метою", — попередив експерт.
Нагадаємо, 11 листопада в кількох областях України застосовували екстрені відключення світла через можливі удари по інфраструктурі, оскільки вранці Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС.
Також Новини.LIVE писали, що у випадку, якщо росіяни вдарять ракетами по розподільчих потужностях двох українських АЕС, можливий блекаут.
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