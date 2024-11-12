Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Превентивні відключення перед обстрілом — пояснення експерта arrow

Превентивні відключення перед обстрілом — пояснення експерта

12 листопада 2024 12:06
Галина Шподарева - редактор
Відключення світла перед обстрілами — експерт розповів, як це рятує енергосистему
Енергетик на пошкодженому об'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

Після появи інформації про ймовірний зліт російської стратегічної авіації та можливий масований ракетний удар по Україні 11 листопада Укренерго запровадило екстрені відключення в кількох областях. Енергетичний експерт пояснив, як це працює і чи застосовуватимуть такі міри регулярно.

Про це повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, пише видання "Главком". 

Читайте також:

Превентивні відключення електрики

Енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що такі превентивні відключення світла перед ймовірною атакою РФ на Україну.

"Як ви памʼятаєте, подібне вже було у 2022- 2023 роках, коли після перших ракетних ударів енергетики підлаштувались та виробили певну тактику: відключати і чекати", — нагадав Корольчук. 

Після завершення обстрілу експерти мази змогу оцінили масштаби пошкоджень та розпочати ремонти, а частину абонентів перекидали на інші лінії.

"Уявіть: система стабільно працює, летить ракета, влучає в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а в блоку АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим у порівнянні з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити — так само як в аварійній ситуації. Тобто це дуже серйозне навантаження як на сам блок, так і на паливо, яке знаходиться в середині реактора", — пояснив експерт. 

Чи відключатимуть світло перед обстрілами надалі

Пряме влучання може спричинити тривалу поламку, а з нею і тривалий ремонт. Коли блок підключають після ремонту енергосистеми, він набирає свою потужність поступово і прогнозовано.

"І такі відключення так само в першу чергу спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС та відновлених раніше блоків ТЕС, оскільки останні ще не вийшли на зимові темпи роботи, як було зазвичай", — розповів Корольчук.

На думку фахівців, подібні превентивні відключення у випадку загроз з боку стратегічної авіації РФ можуть бути постійними, адже у ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок.

"Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, або й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень. Зараз працюють дев'ять блоків, 2000 МВт виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за потреби зливають воду. Все, більше у нас по суті, нічого немає. За винятком імпорту електроенергії, яку поки що беруть у незначних обсягах зі стабілізаційною метою", — попередив експерт. 

Нагадаємо, 11 листопада в кількох областях України застосовували екстрені відключення світла через можливі удари по інфраструктурі, оскільки вранці Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС.

Також Новини.LIVE писали, що у випадку, якщо росіяни вдарять ракетами по розподільчих потужностях двох українських АЕС, можливий блекаут.

відключення світла світло сфера енергетики обстріли ракетний удар енергетика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку