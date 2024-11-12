Відключення світла перед обстрілами — експерт розповів, як це рятує енергосистему

Енергетик на пошкодженому об'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після появи інформації про ймовірний зліт російської стратегічної авіації та можливий масований ракетний удар по Україні 11 листопада Укренерго запровадило екстрені відключення в кількох областях. Енергетичний експерт пояснив, як це працює і чи застосовуватимуть такі міри регулярно.

Про це повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, пише видання "Главком".

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Превентивні відключення електрики

Енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що такі превентивні відключення світла перед ймовірною атакою РФ на Україну.

"Як ви памʼятаєте, подібне вже було у 2022- 2023 роках, коли після перших ракетних ударів енергетики підлаштувались та виробили певну тактику: відключати і чекати", — нагадав Корольчук.

Після завершення обстрілу експерти мази змогу оцінили масштаби пошкоджень та розпочати ремонти, а частину абонентів перекидали на інші лінії.

"Уявіть: система стабільно працює, летить ракета, влучає в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а в блоку АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим у порівнянні з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити — так само як в аварійній ситуації. Тобто це дуже серйозне навантаження як на сам блок, так і на паливо, яке знаходиться в середині реактора", — пояснив експерт.

Чи відключатимуть світло перед обстрілами надалі

Пряме влучання може спричинити тривалу поламку, а з нею і тривалий ремонт. Коли блок підключають після ремонту енергосистеми, він набирає свою потужність поступово і прогнозовано.

"І такі відключення так само в першу чергу спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС та відновлених раніше блоків ТЕС, оскільки останні ще не вийшли на зимові темпи роботи, як було зазвичай", — розповів Корольчук.

На думку фахівців, подібні превентивні відключення у випадку загроз з боку стратегічної авіації РФ можуть бути постійними, адже у ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок.

"Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, або й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень. Зараз працюють дев'ять блоків, 2000 МВт виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за потреби зливають воду. Все, більше у нас по суті, нічого немає. За винятком імпорту електроенергії, яку поки що беруть у незначних обсягах зі стабілізаційною метою", — попередив експерт.

Нагадаємо, 11 листопада в кількох областях України застосовували екстрені відключення світла через можливі удари по інфраструктурі, оскільки вранці Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС.

Також Новини.LIVE писали, що у випадку, якщо росіяни вдарять ракетами по розподільчих потужностях двох українських АЕС, можливий блекаут.