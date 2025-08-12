Лидеры Британии и Канады выступили против навязанного мира для Украины

Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Канады Марк Карни 11 августа провели телефонные переговоры, во время которых обсудили международные инициативы, направленные на прекращение войны против Украины. Оба лидера подчеркнули, что любые договоренности о мире должны приниматься совместно с Киевом и не могут быть навязаны извне.

Об этом говорится на сайте офиса премьер-министра Великобритании.

Реклама

Читайте также:

Великобритания и Канада выступают против навязанного мира Украине

Стармер и Карни положительно оценили дальнейшие шаги, которые осуществляются под руководством президента США Дональда Трампа для достижения мира, но подчеркнули, что результат этих усилий должен полностью учитывать интересы и позицию Украины.

Во время разговора стороны подтвердили непоколебимую поддержку Киева, подчеркнули необходимость остановить российскую агрессию и положить конец убийствам. Они отметили, что будущее Украины должно основываться на свободе, суверенитете и праве народа на самоопределение.

Лидеры договорились и в дальнейшем координировать свои действия с Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни, чтобы усилить совместные усилия ради справедливого мира.

Напомним, лидеры ЕС сделали заявление об условиях для перемирия между Украиной и Россией.

Между тем Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался относительно оккупированных территорий Украины и их потенциальной дальнейшей судьбы.

Зато аналитики Института исследования войны считают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет безрезультатной.