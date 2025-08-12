Лідери Британії та Канади виступили проти нав’язаного миру для України

Президент США Дональд Трамп зустрічається з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава уряду Канади Марк Карні 11 серпня провели телефонні переговори, під час яких обговорили міжнародні ініціативи, спрямовані на припинення війни проти України. Обидва лідери наголосили, що будь-які домовленості про мир мають ухвалюватися спільно з Києвом і не можуть бути нав’язані ззовні.

Про це йдеться на сайті офісу прем'єр-міністра Великої Британії.

Велика Британія та Канада виступають проти нав'язаного миру Україні

Стармер і Карні позитивно оцінили подальші кроки, які здійснюються під керівництвом президента США Дональда Трампа задля досягнення миру, але підкреслили, що результат цих зусиль має повністю враховувати інтереси та позицію України.

Під час розмови сторони підтвердили непохитну підтримку Києва, підкреслили необхідність зупинити російську агресію та покласти край вбивствам. Вони наголосили, що майбутнє України повинно ґрунтуватися на свободі, суверенітеті та праві народу на самовизначення.

Лідери домовилися й надалі координувати свої дії з Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями, щоб посилити спільні зусилля заради справедливого миру.

