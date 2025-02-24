Йонас Гар Стьоре анонсировал возможную дату вступления Украины в ЕС

Премьер Норвегии назвал год вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал вероятный год вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, речь идет о 2027 году.
Об этом Йонас Гар Стьоре сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.
Вступление Украины в ЕС
"Украина, вероятно, войдет в ЕС в 2027 году", — отметил Гар Стьоре.
По его словам, Европа и Украина должны получить место за столом переговоров с помощью политической, военной, экономической силы.
Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что любые обсуждения должны проходить только при участии Украины.
Также глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Россия угрожает международному порядку, основанному на праве.
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