Йонас Гар Стьоре анонсировал возможную дату вступления Украины в ЕС

Йонас Гар Стьоре. Фото: скриншот

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал вероятный год вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, речь идет о 2027 году.

Об этом Йонас Гар Стьоре сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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"Украина, вероятно, войдет в ЕС в 2027 году", — отметил Гар Стьоре.

По его словам, Европа и Украина должны получить место за столом переговоров с помощью политической, военной, экономической силы.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что любые обсуждения должны проходить только при участии Украины.

Также глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Россия угрожает международному порядку, основанному на праве.