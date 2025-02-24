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Премьер Норвегии назвал год вступления Украины в ЕС

24 февраля 2025 14:21
Аркадий Пастула - Редактор
Йонас Гар Стьоре анонсировал возможную дату вступления Украины в ЕС
Йонас Гар Стьоре. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал вероятный год вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, речь идет о 2027 году.

Об этом Йонас Гар Стьоре сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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"Украина, вероятно, войдет в ЕС в 2027 году", — отметил Гар Стьоре.

По его словам, Европа и Украина должны получить место за столом переговоров с помощью политической, военной, экономической силы.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что любые обсуждения должны проходить только при участии Украины.

Также глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Россия угрожает международному порядку, основанному на праве.

Европейский союз война Норвегия Украина 3 года войны
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