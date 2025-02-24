Йонас Гар Стьоре анонсував можливу дату вступу України до ЄС

Йонас Гар Стьоре. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав ймовірний рік вступу України до Європейського Союзу. За його словами, йдеться про 2027 рік.

Про це Йонас Гар Стьоре сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"Україна, ймовірно, увійде до ЄС у 2027 році", — зазначив Гар Стьоре.

За його словами, Європа та Україна має здобути місце за столом переговорів за допомогою політичної, військової, економічної сили.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що будь-які обговорення повинні проходити лише за участі України.

Також голова Європейської ради Антоніу Кошта підкреслив, що Росія загрожує міжнародному порядку, заснованому на праві.