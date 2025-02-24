Війна в Україні — як це впливає на майбутнє Європи

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що наступні дні і тижні формуватимуть майбутнє Європи. Усі хочуть миру в Україні, але він повинен бути справедливим.

Про це вона сказала під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві 24 лютого.

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Заява Каллас

"Наступні дні і тижні формуватимуть наше майбутнє. Ми всі хочемо миру, але він має бути справедливий, реальний та гідний", — заявила Кая Каллас.

Вона зазначила, що мир має базуватися на принципі нічого про Україну без України. За словами головної дипломатки ЄС, Європа має рухатися вперед, використовуючи російські заморожені активи, збільшуючи санкції, і тиснути на Росію.

"Ми маємо серйозно звернути увагу на нашу оборонну здатність. Українська боротьба — це боротьба Європи. Атака на Україну — це атака на демократію. Вони боронять всіх нас. Ми маємо відкинути всі розголоси і надати мир Україні", — підкреслила Кая Каллас.

Нагадаємо, голова Європейської ради Антоніу Кошта пояснив, що забезпечить тривалий мир в Україні та Європі.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що потрібно робити Європі для підтримки України.