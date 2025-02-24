Війна в Україні — що потрібно робити Європі для допомоги Києву

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Reuters

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європа повинна допомагати Україні, адже від цього залежить її безпеки. Для цього потрібно використовувати заморожені активи РФ та ухвалювати потужні рішення.

Про це він сказав на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.

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Рінкевичс заявив, сьогодні поворотний момент для Європи і вона повинна бути такою ж мужньою, як Україна. За його словами, Європа має використовувати заморожені російські активи, ухвалювати потужні рішення щодо безпеки та мобілізувати усі ресурси, аби надавати Україні все, що їй потрібно на полі бою.

"На жаль, з'явилася потреба у силі. Європа має діяти. Також ми хочемо справедливого та довготривалого миру, для цього нам потрібні США. Важливо, щоби ми працювали над рішеннями", — сказав президент Латвії.

Нагадаємо, раніше президент Литви Ґітанас Науседа назвав дату, коли Україна має вступити до ЄС. За його словами, це може бути за кілька років.

Крім того, президент Польщі Анджей пояснив, що буде гарантією безпеки для України. Він вважає, що кращого варіанту за членство в НАТО немає.