Война в Украине — что нужно делать Европе для помощи Киеву

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европа должна помогать Украине, ведь от этого зависит ее безопасность. Для этого нужно использовать замороженные активы РФ и принимать мощные решения.

Об этом он сказал на саммите "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля.

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Ринкевичс заявил, сегодня поворотный момент для Европы, и она должна быть такой же мужественной как Украина. По его словам, Европа должна использовать замороженные российские активы, принимать мощные решения по безопасности и мобилизовать все ресурсы, чтобы предоставлять Украине все, что ей нужно на поле боя.

"К сожалению, появилась потребность в силе. Европа должна действовать. Также мы хотим справедливого и долговременного мира, для этого нам нужны США. Важно, чтобы мы работали над решениями", — сказал президент Латвии.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал дату, когда Украина должна вступить в ЕС. По его словам, это может быть через несколько лет.

Кроме того, президент Польши Анджей объяснил, что будет гарантией безопасности для Украины. Он считает, что лучшего варианта, чем членство в НАТО, нет.