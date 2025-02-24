Война в Украине — что нужно делать Европе для помощи Киеву

В Латвии сказали, что нужно делать Европе для поддержки Украины
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европа должна помогать Украине, ведь от этого зависит ее безопасность. Для этого нужно использовать замороженные активы РФ и принимать мощные решения.
Об этом он сказал на саммите "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля.
Что нужно делать Европе для поддержки Украины
Ринкевичс заявил, сегодня поворотный момент для Европы, и она должна быть такой же мужественной как Украина. По его словам, Европа должна использовать замороженные российские активы, принимать мощные решения по безопасности и мобилизовать все ресурсы, чтобы предоставлять Украине все, что ей нужно на поле боя.
"К сожалению, появилась потребность в силе. Европа должна действовать. Также мы хотим справедливого и долговременного мира, для этого нам нужны США. Важно, чтобы мы работали над решениями", — сказал президент Латвии.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал дату, когда Украина должна вступить в ЕС. По его словам, это может быть через несколько лет.
Кроме того, президент Польши Анджей объяснил, что будет гарантией безопасности для Украины. Он считает, что лучшего варианта, чем членство в НАТО, нет.
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