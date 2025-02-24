Тривалий мир для Європи та України — Кошта пояснив, що необхідно зробити

Антоніу Кошта. Фото: скриншот

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія становить загрозу міжнародному порядку, заснованому на законі. Він пояснив, що потрібно для досягнення тривалого миру.

Про це Антоніу Кошта сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Тривалий мир для Європи та України

"Путін прагне розділити нас, але ми кажемо, що наша підтримка є сильною, об'єднаною та непохитною. Не буде успішних переговорів ані тривалого миру без України та ЄС", — наголосив Кошта.

За його словами, лише конкретні і чіткі гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир в Україні та Європі.

Голова Євроради скликає 6 березня спеціальне засідання для обговорення підтримки України.

"Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України й ми готові будувати майбутнє України в ЄС", — додав Кошта.

Нагадаємо, Президент Литви Ґітанас Науседа закликав пришвидшити процес вступу України до Європейського Союзу. Він запропонував встановити дату на 1 січня 2030 року.

Також прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підкреслив, що для України важливий не тільки кінець військових дій, а й стабільний мир.