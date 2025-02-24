Президентка Швейцарії зробила заяву щодо закінчення війни в Україні

Карін Келлер-Зуттер. Фото: скриншот

Президентка Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер заявила, що рішення щодо закінчення війни не може бути досягнуте без України. Вона наголосила на необхідності підтримувати відновлення та відбудовувати країну.

Про це Карін Келлер-Зуттер сказала на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Тривалий мир для України

"Ми чітко розуміємо, що рішення не може бути досягнуте без України. Ця війна має глобальні довгострокові наслідки в Україні та в усьому світі", — наголосила Келлер-Зуттер.

За її словами, два тижні тому парламент ухвалив 1,5 млрд євро на відновлення України протягом наступних чотирьох років.

"Ми будемо підтримувати відновлення та відбудову України, допоможемо забезпечити тривалий мир", — додала вона.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова стати майданчиком для переговорів.

Також лідер Фінляндії Александр Стубб наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Він також застеріг від укладання будь-яких угод.