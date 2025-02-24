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Переговоры без Украины — лидер Швейцарии резко отреагировала

24 февраля 2025 12:32
Аркадий Пастула - Редактор
Президент Швейцарии сделала заявление об окончании войны в Украине
Срочная новость
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер заявила, что решение об окончании войны не может быть достигнуто без Украины. Она подчеркнула необходимость поддерживать восстановление и восстанавливать страну.

Об этом Карин Келлер-Зуттер сказала на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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Длительный мир для Украины

"Мы четко понимаем, что решение не может быть достигнуто без Украины. Эта война имеет глобальные долгосрочные последствия в Украине и во всем мире", — подчеркнула Келлер-Зуттер.

По ее словам, две недели назад парламент принял 1,5 млрд евро на восстановление Украины в течение следующих четырех лет.

"Мы будем поддерживать восстановление и восстановление Украины, поможем обеспечить длительный мир", — добавила она.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров.

Также лидер Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Он также предостерег от заключения каких-либо соглашений.

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