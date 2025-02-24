Фредеріксен заявила, що Україна має бути в центрі переговорів

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що нічого не треба обговорювати без України. За її словами, країна має бути в центрі перемовин.

Про це Метте Фредеріксен сказала на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Фредеріксен заявив, що наразі необхідно позбутися всіх червоних ліній в голові. За її словами, потрібно збільшити фінансову підтримку й виробництво зброї в Україні.

Премʼєрка Данії зазначила, що умови миру мають бути на засадах сили.

"Припинення вогню без тривалого миру буде призводити до величезної небезпеки для нас та дасть змогу Путіну перегрупуватися й знову атакувати Україну або іншу країну Європи. Я ніколи не вірила, що ця війна лише про Україну. Саме тому дуже складно довіряти Путіну та РФ. Нічого не треба обговорювати без України", — каже Фредеріксен.

Вона наголосила, що Україна має бути в центрі перемовин. За її словами, необхідно гарантувати міцні та реальні гарантії безпеки. Фредеріксен додала, що членство в НАТО — найпростіший і найміцніший спосіб.

Нагадаємо, голова Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що Росія є загрозою для міжнародного правопорядку.

Також Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до союзників України з закликом продовжувати надавати військову та фінансову підтримку.