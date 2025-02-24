Війна в Україні — Європа має надавати Києву більше зброї

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала союзників Києва надавати військову та фінансову допомогу. За її словами, війна в Україні — найбільша криза в Європі.

Про це вона заявила під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві, 24 лютого.

Читайте також:

Зброя для України від партнерів

"Війна в Україні залишається найбільшою кризою в Європі. Це не лише про долю, яка зараз на кону, а й про долю Європи", — зазначила фон дер Ляєн.

Вона закликала негайно надавати зброю України та заявила, що це буде центром їхньої роботи протягом наступних тижнів. За словами глави ЄС, суверенна та вільна Україна — пріоритет не лише Європи, а й всього світу, а "інвестиція в суверенітет України — це інвестиція у запобігання майбутніх війн".

Наг ад аємо, ЄС виділить новий пакет допомоги Україні на суму 3,5 млрд євро. Також партнери підготували амбітний пакет з енергетичної безпеки.

Крім того, про нову військову допомогу Україні повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. За його словами, наша держава отримає першу частину допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів.