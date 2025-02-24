Война в Украине — Европа должна предоставлять Киеву больше оружия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников Киева оказывать военную и финансовую помощь. По ее словам, войны в Украине — самый большой кризис в Европе.

Об этом она заявила во время саммита "Поддерживай Украину" в Киеве, 24 февраля.

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"Война в Украине остается самым большим кризисом в Европе. Это не только о судьбе, которая сейчас на кону, но и о судьбе Европы", — отметила фон дер Ляйен.

Она призвала немедленно предоставлять оружие Украине и заявила, что это будет центром их работы в течение следующих недель. По словам главы ЕК, суверенная и свободная Украина — приоритет не только Европы, но и всего мира, а "инвестиция в суверенитет Украины — это инвестиция в предотвращение будущих войн".

Напомним Напомним, ЕС выделит новый пакет помощи Украине на сумму 3,5 млрд евро. Также партнеры подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности.

Кроме того, о новой военной помощи Украине сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, наше государство получит первую часть помощи в размере пяти миллиардов долларов.