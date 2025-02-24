Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні

Джастін Трюдо. Фото: CNN

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про передачу Україні ще 25 БМП LAV III та чотирьох авіаційних тренажерів для F-16. Також наша держава отримає першу частину допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів.

Таку заяву Трюдо зробив під час саміту "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

Читайте також:

Канада передає нову допомогу Україні

"Канада передасть Україні ще 25 БМП LAV III та чотири авіаційні тренажери для F-16", — повідомив Трюдо.

За його словами, також Канада передає першу частину допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів. Трюдо уточнив, що ці дії забезпечуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова стати майданчиком для переговорів.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Україні потрібний сталий та тривалий мир. І він не може обмежитися одним лише припиненням бойових дій.