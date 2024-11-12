Победа Трампа — премьер-министр Чехии Фиала поговорил с новоизбранным президентом США

Премьер-министр Чехии был удивлен разговором с Трампом — детали
Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет ČTK.
Разговор премьера Чехии с Трампом
Фиала заявил, что разговор с новоизбранным президентом США удивил его в двух моментах.
"Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора", — отметил премьер-министр Чехии.
Он добавил, что во время общения Трамп вспомнил о своих личных связях с Чехией и хорошо отозвался об отношениях со страной.
На вопрос журналистов относительно того, рассказал ли Трамп какие-то детали плана по прекращению войны РФ против Украины, Фиала отказался комментировать, но отметил, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.
"Безусловно, иметь дело с российской агрессией в Украине, иметь дело с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем", — подчеркнул министр.
Напомним, избранный Президент США Дональд Трамп назначил советника по национальной безопасности. Речь идет о конгрессмене Майке Волтце.
Ранее мы писали о том, что Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Речь идет о территориальных уступках.
Читайте Новини.LIVE!