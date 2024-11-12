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Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

12 листопада 2024 23:37
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Перемога Трампа — прем'єр-міністр Чехії Фіала поговорив із новообраним президентом США
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: REUTERS/Marton Monus
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили питання двосторонніх відносин, а також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише ČTK.

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Фіала заявив, що розмова із новообраним президентом США здивувала його у двох моментах.

"Була справді відкрита дискусія. Дональд Трамп запитав мене про мої погляди на українсько-російський конфлікт та його вирішення. Я також був здивований сердечністю і доброзичливістю розмови", — зауважив прем'єр-міністр Чехії.

Він додав, що під час спілкування Трамп згадав про свої особисті зв'язки із Чехією та добре відгукнувся про відносини із країною.

На запитання журналістів стосовно того, чи розповів Трамп якісь деталі плану щодо припинення війни РФ проти України, Фіала відмовився коментувати, але зауважив, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.

"Безумовно, мати справу з російською агресією в Україні, мати справу з цією ситуацією буде нелегко, я думаю, ми всі це знаємо", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, обраний Президент США Дональд Трамп призначив радника з питань національної безпеки. Йде про конгресмена Майка Волтца.

Раніше ми писали про те, що Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Йдеться про територіальні поступки.

Дональд Трамп війна в Україні США Чехія вибори у США 2024 вибори

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