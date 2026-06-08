Премьер Армении заявил о победе своей партии на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Окончательные результаты голосования еще не обнародованы. По предварительным данным, политическая сила уже приближается к большинству в парламенте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Пашинян заявил о победе своей партии на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично объявил о победе своей политической силы по итогам парламентских выборов.

По его словам, партия "Гражданский договор" получила большую поддержку избирателей, чем на выборах 2021 года, и уже имеет основания говорить о победе. В то же время официальный подсчет голосов еще продолжается, а финальные результаты не обнародованы.

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения, и, конечно, мы будем иметь длительный и институциональный мир", — заявил Пашинян.

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На замечание журналистов о преждевременности таких заявлений Пашинян ответил, что у партии есть наблюдатели на всех избирательных участках и ведется собственный подсчет голосов.

По предварительным данным после обработки почти всех бюллетеней, "Гражданский договор" набирает 50,07% голосов и может получить 64 мандата из 105 в парламенте. Это обеспечивает ей потенциальное большинство.

Выборы проходят на фоне политического напряжения в отношениях Армении с Россией и курса Еревана на сближение с Европейским Союзом.

Новини.LIVE информировали, что недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Армения может стать потенциальной жертвой российской агрессии по "украинскому сценарию". Он считает, что РФ имеет необходимые возможности на кавказском направлении, а международная реакция на такие угрозы может быть недостаточно решительной. По его словам, первые признаки кризиса в Армении появились еще два года назад.

Новини.LIVE также писали, что Россия отозвала своего посла из Армении для консультаций на фоне сближения Еревана с Европейским Союзом. В Москве заявили, что такие шаги Армении якобы подрывают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. По данным СМИ, Кремль также может рассматривать возможность санкций в ответ на евроинтеграционный курс Еревана.