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Головна Новини дня Прем'єр Вірменії заявив про перемогу своєї партії на виборах

Прем'єр Вірменії заявив про перемогу своєї партії на виборах

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 08:49
Прем'єр Вірменії заявив про перемогу своєї партії на виборах
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії "Громадянський договір" на парламентських виборах. Остаточні результати голосування ще не оприлюднені. За попередніми даними, політична сила вже наближається до більшості у парламенті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно оголосив про перемогу своєї політичної сили за підсумками парламентських виборів.

За його словами, партія "Громадянський договір" отримала більшу підтримку виборців, ніж на виборах 2021 року, і вже має підстави говорити про перемогу. Водночас офіційний підрахунок голосів ще триває, а фінальні результати не оприлюднені.

"Це історична перемога, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, ми матимемо тривалий та інституційний мир", — заявив Пашинян.

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На зауваження журналістів щодо передчасності таких заяв Пашинян відповів, що у партії є спостерігачі на всіх виборчих дільницях і ведеться власний підрахунок голосів.

За попередніми даними після обробки майже всіх бюлетенів, "Громадянський договір" набирає 50,07% голосів і може отримати 64 мандати зі 105 у парламенті. Це забезпечує їй потенційну більшість.

Вибори проходять на тлі політичної напруги у відносинах Вірменії з Росією та курсу Єревана на зближення з Європейським Союзом.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Вірменія може стати потенційною жертвою російської агресії за "українським сценарієм". Він вважає, що РФ має необхідні можливості на кавказькому напрямку, а міжнародна реакція на такі загрози може бути недостатньо рішучою. За його словами, перші ознаки кризи у Вірменії з’явилися ще два роки тому.

Новини.LIVE також писали, що Росія відкликала свого посла з Вірменії для консультацій на тлі зближення Єревана з Європейським Союзом. У Москві заявили, що такі кроки Вірменії нібито підривають співпрацю в межах Євразійського економічного союзу. За даними ЗМІ, Кремль також може розглядати можливість санкцій у відповідь на євроінтеграційний курс Єревана.

вибори Вірменія Нікол Пашинян
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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